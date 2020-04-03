MSB'den 'sosyal mesafe' videosu - Son Dakika

MSB'den 'sosyal mesafe' videosu
6 saat önce
MİLLİ Savunma Bakanlığı'nca Mehmetçiğin koronavirüsle mücadele kapsamında, dinlenme alanlarında sosyal mesafe kuralına dikkat ettiğine ilişkin video paylaşıldı.
MİLLİ Savunma Bakanlığı'nca Mehmetçiğin koronavirüsle mücadele kapsamında, dinlenme alanlarında sosyal mesafe kuralına dikkat ettiğine ilişkin video paylaşıldı.
Bakanlığın sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabında, 'COVID-19 ile mücadele kapsamında Mehmetçiklerimizin dinlenme alanlarında sosyal mesafe kuralına uymasına azami dikkat gösteriliyor. COVID-19 alacağımız tedbirlerden daha güçlü değildir' notuyla video paylaşıldı. Videoda, askerlerin el dezenfektanı sıkarak, girdikleri salonda sosyal mesafe kuralına uygun olarak masalara oturup, dinlendikleri görüldü.
Haber Yayın Tarihi: 03.04.2020 06:03 Kaynak: DHA
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