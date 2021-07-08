MSB'den tarihi paylaşım - Son Dakika

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türk Silahlı Kuvvetleri personelinin görev alanına intikalinden 1983 yılına ait fotoğrafları paylaştı.

Milli Savunma Bakanlığı'na ait sosyal medya hesapları üzerinden söz konusu fotoğrafların paylaşıldığı gönderilerde, "1983 yılından tarihi fotoğraflar. Kahraman Mehmetçik, ülkemizin savunma ve güvenliği için kahramanca ve fedakarca görev yapmaya dün olduğu gibi bugün de devam ediyor" ifadeleri kullanıldı.

(Utku Şimşek/İHA)