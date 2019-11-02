MSB'den Telabyad açıklaması Açıklaması

Milli Savunma Bakanlığı Telabyad merkeze PKK/YPG teröristler tarafından bombalı bir aracın patlatılması sonunda ilk verilere göre 13'ü sivil hayatını kaybettiğini, 20 civarında sivilin yaralandığını açıkladı.



Milli Savunma Bakanlığı, Tel Abyad'da PKK/YPG'li teröristlerin düzenlediği bombalı saldırıyı en sert şekilde kınayarak, tüm ülkeleri terör örgütüne karşı tavır almayı davet etti.



Bakanlıktan yapılan açıklama ise şu şekilde:



"Barış Pınarı Harekat Bölgesinde Telabyad merkezinde herşeyin güzelleştiği, normalleştiği bir ortamda, buna tahammül edemeyen PKK/ YPG'li alçaklar tarafından Telabyad merkezinde masum insanların alışveriş yaptığı pazar yerinde, bir bombalı aracın patlatılması sonucunda ilk verilere göre 13 sivil hayatını kaybetmiş, 20 civarında sivil yaralanmıştır.



Barış Pınarı Harekatı neticesinde evlerine ve topraklarına geri dönebilen Tel Abyadlı masum sivillere yönelik bombalı terör saldırısı yapan eli kanlı PKK/YPG'li teröristlerin bu insanlık dışı saldırısını en sert şekilde kınıyor ve tüm ülkeleri bu acımasız terör örgütüne karşı tavır almaya davet ediyoruz.



Saldırıda hayatını kaybeden Suriyeli kardeşlerimize Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyoruz." - ANKARA