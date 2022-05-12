MSB'den terör örgütünün Karkamış saldırısına yönelik açıklama Açıklaması - Son Dakika
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MSB'den terör örgütünün Karkamış saldırısına yönelik açıklama Açıklaması

12.05.2022 22:35
MSB'den terör örgütünün Karkamış saldırısına yönelik açıklama Açıklaması

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), terör örgütü PKK/YPG'nin Karkamış ilçesi ve Köprübatı Hudut Karakoluna yönelik saldırısının ardından başlatılan "meşru müdafaa" ve "cezalandırma atışları" sonucu etkisiz hale getirilen terörist sayısının 21'e yükseldiğini bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), terör örgütü PKK/YPG'nin Karkamış ilçesi ve Köprübatı Hudut Karakoluna yönelik saldırısının ardından başlatılan "meşru müdafaa" ve "cezalandırma atışları" sonucu etkisiz hale getirilen terörist sayısının 21'e yükseldiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, terörist saldırısı sonrası başlatılan "meşru müdafaa" ve "cezalandırma atışları" sonucunda etkisiz haline getirilen terörist sayısının 21'e yükseldiği, cezalandırma atışlarına ise devam edildiği kaydedildi.

Açıklamada, "Şehidimizin kanı yerde bırakılmamıştır, bırakılmayacaktır. Milletimizin huzur ve güvenliğine karşı ter türlü girişime misliyle karşılık verilmektedir. En son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar mücadeleye devam edilecektir." ifadesine yer verildi.

Bu arada, Bakanlık tarafından bazı hedeflerin vurulmasına yönelik görüntüler de paylaşıldı.

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Milli Savunma Bakanlığı, Terör, YPG, PKK, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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