MSB'den 'terörle mücadele' vurgusu - Son Dakika

MİLLİ Savunma Bakanlığı, terör ve teröristle mücadelenin en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar devam edeceğini açıkladı.

Bakanlığın Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri, terör ve teröristle mücadelesini azim ve kararlılıkla sürdürmektedir. Şartlar ne olursa olsun, terör örgütleri ve destekçileri ülkemize ve asil milletimize saldırılarında başarılı olamayacaktır! Terör ve teröristle mücadelemiz en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar devam edecek!" denildi.