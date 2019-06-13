Son Dakika Haberleri: MSB'den "Türkiye'nin isteği koordinatlarda Rus jetleri teröristleri vurdu" haberine yalanlama
Son Dakika Güncel Haber

MSB'den "Türkiye'nin isteği koordinatlarda Rus jetleri teröristleri vurdu" haberine yalanlama

3 saat önce

Milli Savunma Bakanlığı, Rus hava güçlerinin Türkiye'nin istediği koordinatlarda, Türkiye'nin gözlem noktasına saldırı yapan teröristleri vurduğu haberlerini yalanladı.

MSB'den
Milli Savunma Bakanlığı, Rus hava güçlerinin Türkiye'nin istediği koordinatlarda, Türkiye'nin gözlem noktasına saldırı yapan teröristleri vurduğu haberlerini yalanladı.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Bazı basın organlarında yer alan, Rus hava güçlerinin Türkiye'nin istediği koordinatlarda, Türkiye'nin gözlem noktasına saldırı yapan teröristleri vurduğu haberi gerçeği yansıtmamaktadır" denildi. - ANKARA
Haber Yayın Tarihi : 13.06.2019 09:40 Kaynak: İHA
Türkiye, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Sırp model Tanja Djukic, Türk sevgilisinden dayak yediğini iddia ederek şikayetçi oldu "Osmanlı torunu" Boris Johnson, Theresa May'in yerine göz dikti! Açık ara farkla ilk sırada ABD'li Rahip Brunson: Tanrı 2009'da beni Türkiye'yi bekleyen zorluklar konusunda uyarmıştı Haluk Levent, AHBAP başkanlığını kabul etmeyen isimleri açıkladı!

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.6.2019 01:25:15. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: MSB'den "Türkiye'nin isteği koordinatlarda Rus jetleri teröristleri vurdu" haberine yalanlama
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]