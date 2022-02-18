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MSB'den "Türkiye'nin NATO üyeliğinin 70. yılı" klibi - Son Dakika

MSB'den "Türkiye'nin NATO üyeliğinin 70. yılı" klibi

18.02.2022 12:37
MSB'den "Türkiye'nin NATO üyeliğinin 70. yılı" klibi

Milli Savunma Bakanlığınca Türkiye'nin NATO üyeliğinin 70. yılı dolayısıyla klip hazırlandı.

Milli Savunma Bakanlığınca Türkiye'nin NATO üyeliğinin 70. yılı dolayısıyla klip hazırlandı.

Milli Savunma Bakanlığı, sosyal medya hesabından, 18 Şubat 1952'de NATO'ya katılan Türkiye'nin üyeliğinin 70. yıl dönümü dolayısıyla paylaşımda bulundu.

Paylaşımda, "NATO'nun en güçlü ikinci ordusuna sahip Türkiye, 'güvenilir, güçlü ve etkin' bir müttefik olarak NATO'nun güvenliğinin tam merkezinde yer almaya ve üzerine düşen görevleri eksiksiz yerine getirmeye devam ediyor." ifadeleri kullanıldı.

Hazırlanan özel klipte ise Türkiye'nin NATO'ya katıldığı 1952 yılından görsellere, Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarının katıldığı NATO tatbikatlarından görüntülere yer verildi.

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Milli Savunma Bakanlığı, Türkiye, Medya, Milli, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel MSB'den 'Türkiye'nin NATO üyeliğinin 70. yılı' klibi - Son Dakika


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SON DAKİKA: MSB'den "Türkiye'nin NATO üyeliğinin 70. yılı" klibi - Son Dakika
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