MSB'den üçüncü Malazgirt paylaşımı - Son Dakika

MSB'den üçüncü Malazgirt paylaşımı

ANKARA - Milli Savunma Bakanlığı, "Malazgirt'ten Dumlupınar'a Bitmeyen Destan" belgeselinin üçüncüsünü yayımladı. Belgeselde, Afyon Kocatepe'de başlayan Büyük Taarruz'a ilişkin detaylar anlatıldı.

Milli Savunma Bakanlığı, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla "Malazgirt'ten Dumlupınar'a Bitmeyen Destan" belgeselinin üçüncüsünü yayımladı. Söz konusu belgeselde, Afyon Kocatepe'de başlayan Büyük Taarruz'a ilişkin detaylar anlatıldı.

Büyük Taarruz'un üçüncü gününde Türk Süvari Birlikleri'nin kahramanlıklarıyla yarılmaz denilen Yunan cephelerinin yarıldığının ve savunma cephelerinin ele geçirildiğinin aktarıldığı belgeselde, aynı gün Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Afyonkarahisar'a girdiği ve halkın sevgi seli içinde karşılandığı anlatıldı.

Belgeselde, Başkomutan Mustafa Kemal Paşa'nın taarruz ile ilgili olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne bir telgraf gönderdiği ve bu telgrafta, "Düşmanın toplanmasına fırsat vermemek konusunda gerekli önlemler alınmıştır. Düşmanın kaybı çoktur, bizim pek azdır. Askerimiz pek keyiflidir" ifadelerini kullanarak zafer müjdesinin sinyallerini verdiği kaydedildi.

Ayrıca, Türkiye'nin, komşularının ve tüm mazlum milletlerin yaşadığı olumsuzluklara hiçbir zaman kayıtsızlık kalmayan Türk milletinin aradan geçen zamanda bu ilkesini her daim koruduğu anlatılan belgeselde, Türk ordusunun Barış Pınarı Harekatı'yla da bir kez daha hem vatanına hem de komşularının toprak bütünlüğüne yönelik tehlikeleri yok etmeye devam edeceğini kanıtladığı aktarıldı.