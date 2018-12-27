Son Dakika Haberleri: Msb'den Vefat Eden Atlet Dulda İçin Başsağlığı

Msb'den Vefat Eden Atlet Dulda İçin Başsağlığı

12 dakika önce

Milli Savunma Bakanlığınca, Büyük Atatürk Koşusu'nda hayatını kaybeden Türkiye'nin lisanslı en yaşlı atleti 92 yaşındaki Erdoğan Dulda için başsağlığı mesajı yayımlandı.

Msb'den Vefat Eden Atlet Dulda İçin Başsağlığı, System.String[]
Milli Savunma Bakanlığınca, Büyük Atatürk Koşusu'nda hayatını kaybeden Türkiye'nin lisanslı en yaşlı atleti 92 yaşındaki Erdoğan Dulda için başsağlığı mesajı yayımlandı.

Bakanlığın resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Bugün Ankara'da icra edilen Büyük Atatürk Koşusu sırasında fenalaşarak vefat eden Türkiye'nin lisanslı en yaşlı atleti 92 yaşındaki Erdoğan Dulda'yı kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyoruz. Dulda'ya Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı ve sabır dileriz." ifadeleri kullanıldı.

Büyük Atatürk Koşusu'na 47. kez katılan Dulda, yarış sırasında fenalaştıktan sonra kaldırıldığı hastanede vefat etmişti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 09:07 Kaynak: AA

Türkiye, Mustafa Kemal Atatürk, Güncel
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