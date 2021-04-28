MSB'den vefat eden Ermeni asıllı Kore gazisi Kaya'ya vefa - Son Dakika

MSB'den vefat eden Ermeni asıllı Kore gazisi Kaya'ya vefa

28.04.2021 17:24
MSB'den vefat eden Ermeni asıllı Kore gazisi Kaya'ya vefa, System.String[]

Berlin Silahlı Kuvvetler Ataşesi Hava Savunma Kurmay Albay Serkan Savaş, Milli Savunma Bakanlığını temsilen geçen ay vefat eden 91 yaşındaki Ermeni asıllı Kore gazisi Minas Kaya'nın ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

Berlin Silahlı Kuvvetler Ataşesi Hava Savunma Kurmay Albay Serkan Savaş, Milli Savunma Bakanlığını temsilen geçen ay vefat eden 91 yaşındaki Ermeni asıllı Kore gazisi Minas Kaya'nın ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

Milli Savunma Bakanlığı tarafından ziyarete ilişkin yapılan açıklamada, "Bremen kentinde yaşayan 91 yaşındaki Ermeni asıllı Kore gazimiz Minas Kaya geçen ay vefat etmiş ve vasiyeti gereği de tabutuna Türk bayrağı sarılmıştı. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da vefat haberini alır almaz gazimizin Almanya'da yaşayan ailesini aramış ve taziye dileklerini iletmişti. Milli Savunma Bakanımız Hulusi Akar'ın talimatıyla 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda gazimizin Almanya Bremen'de yaşayan değerli ailesine ülkemiz ve Bakanlığımız adına taziye ziyareti gerçekleştirdik" denildi.

Berlin Silahlı Kuvvetler Ataşesi Hava Savunma Kurmay Albay Serkan Savaş, ziyarette gazi Kaya'nın eşi Birnaz Kaya ile çocukları Murat Kaya ve kızı Eftik Demirkaya'ya başsağlığı diledi. - ANKARA

MSB'den vefat eden Ermeni asıllı Kore gazisi Kaya'ya vefa
MSB'den vefat eden Ermeni asıllı Kore gazisi Kaya'ya vefa

Ermeni, Minas, Milli, Kore, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel MSB'den vefat eden Ermeni asıllı Kore gazisi Kaya'ya vefa - Son Dakika


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