Son Dakika Haberleri: MSB'den "yakışıksız sözler"e suç duyurusu
Son Dakika Güncel Haber

MSB'den "yakışıksız sözler"e suç duyurusu

5 saat önce

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından, "Akit TV'de, TSK'da görev yapan generaller için söylenen yakışıksız sözlerle ilgili suç duyurusunda bulunulduğu" bildirildi.

MSB'den
Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından, "Akit TV'de, TSK'da görev yapan generaller için söylenen yakışıksız sözlerle ilgili suç duyurusunda bulunulduğu" bildirildi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "1 Haziran 2019'da Akit TV'de yayımlanan bir programda, TSK'da görev yapan generaller için söylenen yakışıksız sözlerle ilgili, Askeri Ceza Kanunu 95/4 ve 125/3 maddeleri uyarınca Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmuştur." ifadelerine yer verildi.
Haber Yayın Tarihi : 10.06.2019 07:17 Kaynak: AA
TSK, TV, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Alpay Özalan: Spor Bakanımız ile İzlanda'ya gidiyorum MHP Lideri Bahçeli'den İsmail Küçükkaya için dikkat çeken sözler: Programı izlemeyeceğim Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde, Suriyelilerin plajlara girişi yasaklandı MSB, Akit TV'de generallere hakaret edilmesiyle ilgili suç duyurusunda bulundu

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.6.2019 01:01:46. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: MSB'den "yakışıksız sözler"e suç duyurusu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]