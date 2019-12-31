MSB'den yeni yıl klibi - Son Dakika
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MSB'den yeni yıl klibi

6 saat önce

Milli Savunma Bakanlığınca (MSB), yeni yıl dolayısıyla yurt içinde ve yurt dışında görev yapan askerlerin mesajlarını içeren özel bir klip hazırlandı.

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Milli Savunma Bakanlığınca (MSB), yeni yıl dolayısıyla yurt içinde ve yurt dışında görev yapan askerlerin mesajlarını içeren özel bir klip hazırlandı.

Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesaplarından #GörevimizinBaşındayız ve #YeniYılınızKutluOlsun etiketleriyle paylaşılan klipte, "Annelerimiz için, çocuklarımız için, geleceğimiz için, bu toprakları vatan yapan tüm değerlerimiz için, karada, havada ve denizde, her zaman her yerde görevimizin başında, milletimizin emrindeyiz." ifadeleri kullanıldı.

Sınır ötesinde görev yapan askerlerin görüntüsünün devamında "Neden buradayız" sorusuyla başlayan klipte, kahramanlık ve vatan sevgisine vurgu yapıldı.

Klip girişinde sorulan soruyu, Rasulayn Safra Tepe ve Tel Abyada 3 numaralı üs bölgesindeki askerler, "Attığımız her adımda cesaret, tuttuğumuz her nöbette vatan ve millet sevgisiyle buradayız" diyerek cevapladı.

Deniz ve Hava Kuvvetleri askerleri de klibin girişinde sorulan soruya, "Ülkemizin geleceği için buradayız, göklerdeki istikbalimiz için buradayız." şeklinde cevap verdi.

Klibin sonunda ise bir anne, elinde Türk bayrağı olan çocuklar ve TSK unsularının görüntüleriyle birlikte, "Annelerimiz için, çocuklarımız için, geleceğimiz için, bu toprakları vatan yapan tüm değerlerimiz için hepimiz buradayız." ifadeleri kullanıldı.

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.12.2019 01:06 Kaynak: AA
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