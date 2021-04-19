MSB'den 'Yunanistan' açıklaması - Son Dakika

MSB'den 'Yunanistan' açıklaması

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Türkiye ve Yunanistan Milli Savunma Bakanlıklarının, 'güven artırıcı önlemler'e ilişkin 4'üncü tur toplantıları gerçekleştirme konusunda mutabakata vardığını açıkladı.

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Türkiye ve Yunanistan Milli Savunma Bakanlıklarının, 'güven artırıcı önlemler'e ilişkin 4'üncü tur toplantıları gerçekleştirme konusunda mutabakata vardığını açıkladı. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Türkiye ve Yunanistan Milli Savunma Bakanlıkları, 'güven artırıcı önlemler'e ilişkin 4'üncü tur toplantıları gerçekleştirme konusunda mutabakata varmıştır. Planlanan toplantının tarihi ve diğer ayrıntıları yakın zamanda belirlenecektir" ifadeleri kullanıldı.



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