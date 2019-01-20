Son Dakika Haberleri: Msb'den Zeytin Dalı Harekatı'nın Birinci Yılına Özel Video

Msb'den Zeytin Dalı Harekatı'nın Birinci Yılına Özel Video

15 dakika önce

Milli Savunma Bakanlığınca (MSB), Zeytin Dalı Harekatı'nın birinci yılına özel video hazırlandı.

Msb'den Zeytin Dalı Harekatı'nın Birinci Yılına Özel Video, System.String[]
Milli Savunma Bakanlığınca (MSB), Zeytin Dalı Harekatı'nın birinci yılına özel video hazırlandı.

Bakanlığın sosyal medya hesabından paylaşılan videoda, "Zeytin Dalı Harekatı şehitlerimizi rahmet ve minnet, gazilerimizi şükranla anıyoruz." ve "Afrin ve bölgesine huzur ve barış getirdik." ifadelerine yer verildi.

Harekata ilişkin hava ve kara operasyonlarının görüntülerinin olduğu paylaşımda, Sağlık Bakanlığı, Türk Kızılayı ve Türk askerlerinin bölgede yaptığı insani yardımlar, sağlık hizmetleri ile bölge halkının askerlere ve Türk yetkililere sevgi gösterileri de yer alıyor.

Video, "Türk Silahlı Kuvvetleri daima hazır" ifadesiyle sona eriyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.01.2019 03:12 Kaynak: AA

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