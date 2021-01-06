MSB'den zorlu hava ve arazi şartlarında eğitimlerini aralıksız sürdüren Mehmetçik paylaşımı - Son Dakika

MSB'den zorlu hava ve arazi şartlarında eğitimlerini aralıksız sürdüren Mehmetçik paylaşımı
06.01.2021 18:25
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), yurdun dört bir yanında vatan nöbeti tutan kahraman Mehmetçiğin, bir yandan da zorlu hava ve arazi şartlarında aralıksız sürdürdüğü eğitimleriyle ilgili paylaşım yaptı.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), yurdun dört bir yanında vatan nöbeti tutan kahraman Mehmetçiğin, bir yandan da zorlu hava ve arazi şartlarında aralıksız sürdürdüğü eğitimleriyle ilgili paylaşım yaptı.
MSB'nin Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Ardahan'daki 25'inci Hudut Tugay Komutanlığı'nda görevli askerlerin, bölgede devriye ve pusu-dinleme faaliyetlerini gerçekleştirdiği fotoğraflara da yer verildi.
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