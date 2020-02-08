MSB'den, zorlu kış şartlarında operasyon klibi - Son Dakika
Son Dakika Güncel MSB'den, zorlu kış şartlarında operasyon klibi - Son Dakika

MSB'den, zorlu kış şartlarında operasyon klibi

6 saat önce

MİLLİ Savunma Bakanlığı'nca, zorlu kış şartlarında yürütülen terörle mücadele operasyonlarına ilişkin hazırlanan klip, "Ne fırtına ne kar, ne kış bizi yolumuzdan döndüremez" mesajı ile paylaşıldı.

MSB'den, zorlu kış şartlarında operasyon klibi, System.String[]

MİLLİ Savunma Bakanlığı'nca, zorlu kış şartlarında yürütülen terörle mücadele operasyonlarına ilişkin hazırlanan klip, "Ne fırtına ne kar, ne kış bizi yolumuzdan döndüremez" mesajı ile paylaşıldı.

Bakanlığın Twitter hesabından, 'Bizler kahramanlık ve cesaretin sembolü olan Türk milletinin gücüyüz' başlığıyla klip paylaşıldı. Ezan sesiyle başlayan klipte Türk askerinin zorlu kış şartlarında düzenlediği terörle mücadele operasyonlarının görüntülerine yer verildi. Kayaklı askeri birliklere ait görüntülerin de bulunduğu klipte, "Ne fırtına ne kar, ne kış bizi yolumuzdan döndüremez" ifadeleri kullanıldı. Görüntülerde ayrıca 2800 rakımda ve sıfırın altında 24 derecede görev yapan askerlerin görüntüleri yer aldı.

Görüntü Dökümü:

-Operasyonlardan görüntü

Haber:  ANKARA, -


Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.02.2020 05:39 Kaynak: DHA
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