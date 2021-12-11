MSB: "Deniz Harp Okulu öğrencileri 'Temel Deniz Eğitimleri' icra etti" - Son Dakika

Milli Savunma Bakanlığı, Deniz Harp Okulu öğrencilerinin "Temel Deniz Eğitimleri" icra ettiğini bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığı sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Milli Savunma Üniversitesi Deniz Harp Okulu öğrencileri, eğitim botları ve yelkenli tekneler ile Tuzla/ İstanbul'da 'Temel Deniz Eğitimleri' icra etti" ifadelerine yer verdi.

(Hidayet Türkyılmaz/İHA)