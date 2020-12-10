MSB: Denizde Durumsal Farkındalık Kursu düzenlendi - Son Dakika

Bakanlıktan yapılan açıklamada, kursun 16 ülkeden ve NATO bağlılarından 44 eğitmen, uzman ve kursiyerlerin iştirakiyle düzenlendiği belirtildi.

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