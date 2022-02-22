MSB: "Denizde Durumsal Farkındalık ve Deniz Güvenlik Harekâtı" Doğu Akdeniz'de icra edildi - Son Dakika

TCG BARBAROS fırkateyninden görünüm
TCG SAKARYA denizaltısından görünüm
Askeri birliklerin gemide tatbikat yapması
ANKARA - Akdeniz'de icra edilen NATO Deniz Muhafızı Harekatı kapsamında 2022'nin ilk Odak Harekatı; sancak gemisi TCG BARBAROS fırkateynimiz ve TCG SAKARYA denizaltımızın "Denizde Durumsal Farkındalık" ve "Deniz Güvenlik Harekatı" faaliyetleriyle Doğu Akdeniz'de icra edildi.
Kaynak: AA
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