MSB: "Denizde Durumsal Farkındalık ve Deniz Güvenlik Harekâtı" Doğu Akdeniz'de icra edildi - Son Dakika
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MSB: "Denizde Durumsal Farkındalık ve Deniz Güvenlik Harekâtı" Doğu Akdeniz'de icra edildi

22.02.2022 17:11

TCG BARBAROS fırkateyninden görünüm TCG SAKARYA denizaltısından görünüm Askeri birliklerin gemide tatbikat yapması ANKARA - Akdeniz'de icra edilen NATO Deniz Muhafızı Harekatı kapsamında 2022'nin ilk Odak Harekatı;

TCG BARBAROS fırkateyninden görünüm

TCG SAKARYA denizaltısından görünüm

Askeri birliklerin gemide tatbikat yapması

ANKARA - Akdeniz'de icra edilen NATO Deniz Muhafızı Harekatı kapsamında 2022'nin ilk Odak Harekatı; sancak gemisi TCG BARBAROS fırkateynimiz ve TCG SAKARYA denizaltımızın "Denizde Durumsal Farkındalık" ve "Deniz Güvenlik Harekatı" faaliyetleriyle Doğu Akdeniz'de icra edildi.

MSB: Denizde Durumsal Farkındalık ve Deniz Güvenlik Harekâtı Doğu Akdeniz'de icra edildi
MSB: Denizde Durumsal Farkındalık ve Deniz Güvenlik Harekâtı Doğu Akdeniz'de icra edildi
MSB: Denizde Durumsal Farkındalık ve Deniz Güvenlik Harekâtı Doğu Akdeniz'de icra edildi

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Doğu Akdeniz, Tatbikat, Akdeniz, İcra, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel MSB: 'Denizde Durumsal Farkındalık ve Deniz Güvenlik Harekâtı' Doğu Akdeniz'de icra edildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: MSB: "Denizde Durumsal Farkındalık ve Deniz Güvenlik Harekâtı" Doğu Akdeniz'de icra edildi - Son Dakika
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