MSB, DENİZKURDU-2021 Tatbikatı'ndaki ilk harp başlıklı atış görüntülerini yayınladı - Son Dakika

MSB, DENİZKURDU-2021 Tatbikatı'ndaki ilk harp başlıklı atış görüntülerini yayınladı

ANKARA - Milli Savunma Bakanlığı (MSB), DENİZKURDU-2021 Tatbikatı'ndaki ilk harp başlıklı atış görüntülerini yayınladı.

MSB, sosyal medya hesaplarından yerli ve milli Cirit füzesi atan yerli ve milli Silahlı İnsansız Deniz Aracı'nın (SİDA), yerli ve milli İHA ile çekilen DENİZKURDU-2021 Tatbikatı'ndaki ilk harp başlıklı atış görüntülerini yayınladı. Atışlar başarı ile gerçekleşti.