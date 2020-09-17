MSB: Karadeniz ve Doğu Akdeniz'de gemilere koruma görevlerine devam ediyoruz - Son Dakika

MSB: Karadeniz ve Doğu Akdeniz'de gemilere koruma görevlerine devam ediyoruz
MSB: Karadeniz ve Doğu Akdeniz'de gemilere koruma görevlerine devam ediyoruzMİLLİ Savunma Bakanlığı'nca, Karadeniz'de ve Doğu Akdeniz'de araştırmalarına devam eden gemilere, koruma ve refakat görevlerine etkin ve kararlı bir şekilde devam edildiği açıklandı.
MSB: Karadeniz ve Doğu Akdeniz'de gemilere koruma görevlerine devam ediyoruz
MİLLİ Savunma Bakanlığı'nca, Karadeniz'de ve Doğu Akdeniz'de araştırmalarına devam eden gemilere, koruma ve refakat görevlerine etkin ve kararlı bir şekilde devam edildiği açıklandı.
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Asil milletimize yeni müjdeler vermek için araştırmalarına devam eden Fatih Sondaj Gemisi'ne Karadeniz'de, Yavuz Sondaj Gemisi'ne ve Barbaros Hayreddin Paşa Sismik Araştırma Gemisi'ne de Doğu Akdeniz'de koruma ve refakat görevlerine etkin ve kararlı bir şekilde devam ediyoruz" denildi.
ANKARA, -
Son Dakika AK Partili Tevfik Göksu'nun sözleri İBB Meclisi'nde tekmeli yumruklu kavgaya neden oldu 600 gramlık palamut 10 TL'den satılıyor Somali'de 19 yaşındaki kıza tuzak kurup toplu tecavüz ettikten sonra, 6 katlı binadan attılar Tayland'da milletvekili parlamentoda cinsel içerikli film izlerken yakalandı Şehit annesi "Oğlum adına kurban kesin" diyerek biriktirdiği parayı komutana verdi Deniz Akkaya ile tartışan Selin Ciğerci'ye ilk destek Hazal Kaya'dan geldi Öğretmenin testi pozitif çıktı, 23 öğrenci ve 5 meslektaşı karantinaya alındı Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye giden adamın karnından 50 adet zeytin çekirdeği çıkarıldı