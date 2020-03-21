MSB: Dikimevleri ve MKE'de, TSK'nin ihtiyacı olan maske imalatı hızla sürüyor - Son Dakika

Milli Savunma Bakanlığına (MSB) bağlı dikimevleri ile Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumunda (MKE), Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) ihtiyacı olan her tür maske imalatının hızla devam ettiği bildirildi.

MSB'nin Twitter adresinden yapılan açıklamada, gerektiğinde Sağlık Bakanlığı ve halkın ihtiyacına da destek verileceği belirtildi.