MSB: "Diyarbakır-Lice bölgesinde icra edilen hava destekli operasyonda beş PKK'lı bölücü terörist...
1 saat önce
MSB: "Diyarbakır-Lice bölgesinde icra edilen hava destekli operasyonda beş PKK'lı bölücü terörist etkisiz hale getirildi.
Haber Yayın Tarihi : 04.06.2019 01:19 Kaynak: İHA
MSB: "Diyarbakır- Lice
bölgesinde icra edilen hava destekli operasyonda beş PKK
'lı bölücü terörist etkisiz hale getirildi." - ANKARA
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