Son Dakika Haberleri: MSB: "Diyarbakır-Lice bölgesinde icra edilen hava destekli operasyonda beş PKK'lı bölücü terörist...
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MSB: "Diyarbakır-Lice bölgesinde icra edilen hava destekli operasyonda beş PKK'lı bölücü terörist...

1 saat önce

MSB: "Diyarbakır-Lice bölgesinde icra edilen hava destekli operasyonda beş PKK'lı bölücü terörist etkisiz hale getirildi.

MSB:
MSB: "Diyarbakır- Lice bölgesinde icra edilen hava destekli operasyonda beş PKK'lı bölücü terörist etkisiz hale getirildi." - ANKARA
Haber Yayın Tarihi : 04.06.2019 01:19 Kaynak: İHA
3. Sayfa
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