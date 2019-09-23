TSK'ya ait F-16'lar Suriye hava sahasında uçtu

Hava Kuvvetleri'ne bağlı iki F-16 uçağı Fırat'ın doğusunda 2 saat Suriye hava sahasında uçtu.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Doğal Kararlılık Harekatı kapsamında Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait iki F-16 ile 10.00-12.00 arasında Suriye hava sahasında uçuş icra edildi" denildi.

İşte MSB'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşım: