TSK'ya ait F-16'lar Suriye hava sahasında uçtu
2 saat önce
MSB'den yapılan açıklamada "Doğal Kararlılık Harekatı kapsamında Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait iki F-16 ile 10.00-12.00 arasında Suriye hava sahasında uçuş icra edildi" ifadeleri kullanıldı.
Haber Yayın Tarihi: 23.09.2019 02:18 Kaynak: AA
Hava Kuvvetleri'ne bağlı iki F-16 uçağı Fırat'ın doğusunda 2 saat Suriye hava sahasında uçtu.
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Doğal Kararlılık Harekatı kapsamında Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait iki F-16 ile 10.00-12.00 arasında Suriye hava sahasında uçuş icra edildi" denildi.
İşte MSB'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşım:
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