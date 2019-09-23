MSB: "Doğal Kararlılık Harekâtı kapsamında Hava Kuvvetleri Komutanlığımıza ait iki F-16 ile bugün...
1 saat önce
MSB: "Doğal Kararlılık Harekatı kapsamında Hava Kuvvetleri Komutanlığımıza ait iki F-16 ile bugün 10.00-12.00 saatleri arasında Suriye hava sahasında uçuş icra edildi.
Haber Yayın Tarihi: 23.09.2019 02:22 Kaynak: İHA
MSB: "Doğal Kararlılık Harekatı kapsamında Hava Kuvvetleri Komutanlığımıza ait iki F-16 ile bugün 10.00-12.00 saatleri arasında Suriye hava sahasında uçuş icra edildi." - ANKARA
ABD'li Senatör Graham: Türkiye'nin F-35 programına geri dönmesi oldukça önemli Türkiye'nin güvenli bölge adımı sonrası PKK/YPG'den sınırda bayrak oyunu Emniyet kemeri yerine toka taktı, kazada öldü "Nasıl çektirmek istersiniz" sorusunu duyunca fotoğrafçıyı kurşuna dizdi