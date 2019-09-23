Son Dakika Haberleri: MSB: "Doğal Kararlılık Harekâtı kapsamında Hava Kuvvetleri Komutanlığımıza ait iki F-16 ile bugün...
Son Dakika 3. Sayfa Haber

MSB: "Doğal Kararlılık Harekâtı kapsamında Hava Kuvvetleri Komutanlığımıza ait iki F-16 ile bugün...

1 saat önce

MSB: "Doğal Kararlılık Harekatı kapsamında Hava Kuvvetleri Komutanlığımıza ait iki F-16 ile bugün 10.00-12.00 saatleri arasında Suriye hava sahasında uçuş icra edildi.

MSB:

MSB: "Doğal Kararlılık Harekatı kapsamında Hava Kuvvetleri Komutanlığımıza ait iki F-16 ile bugün 10.00-12.00 saatleri arasında Suriye hava sahasında uçuş icra edildi." - ANKARA

Suriye, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 23.09.2019 02:22 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


ABD'li Senatör Graham: Türkiye'nin F-35 programına geri dönmesi oldukça önemli
Türkiye'nin güvenli bölge adımı sonrası PKK/YPG'den sınırda bayrak oyunu Emniyet kemeri yerine toka taktı, kazada öldü "Nasıl çektirmek istersiniz" sorusunu duyunca fotoğrafçıyı kurşuna dizdi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.9.2019 16:20:10. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: MSB: "Doğal Kararlılık Harekâtı kapsamında Hava Kuvvetleri Komutanlığımıza ait iki F-16 ile bugün...
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]