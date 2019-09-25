MSB: "Doğal Kararlılık Harekâtı kapsamında Hava Kuvvetleri Komutanlığımıza ait iki F-16 ile bugün...
1 saat önce
MSB: "Doğal Kararlılık Harekatı kapsamında Hava Kuvvetleri Komutanlığımıza ait iki F-16 ile bugün 10.00-12.00 saatleri arasında Suriye hava sahasında, Fırat'ın doğusunda uçuş icra edildi.
Haber Yayın Tarihi: 25.09.2019 12:45 Kaynak: İHA
MSB: "Doğal Kararlılık Harekatı kapsamında Hava Kuvvetleri Komutanlığımıza ait iki F-16 ile bugün 10.00-12.00 saatleri arasında Suriye hava sahasında, Fırat'ın doğusunda uçuş icra edildi." - ANKARA
Suriye Dışişleri Bakanı Velid el-Muallim: Dış müdahale olursa askıya alırız Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriyeli sığınmacılar için 40 milyar dolar harcama yapıldığını açıkladı Kalın, Jeffrey ile İdlib'i görüştü AK Partili Numan Kurtulmuş: Türkiye IMF defterini kapatmış, kenara atmıştır