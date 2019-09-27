MSB: "Doğal Kararlılık Harekâtı kapsamında Hava Kuvvetleri Komutanlığımıza ait iki F-16 ile Suriye...
1 saat önce
MSB: "Doğal Kararlılık Harekatı kapsamında Hava Kuvvetleri Komutanlığımıza ait iki F-16 ile Suriye hava sahasında, Fırat'ın doğusunda dördüncü ve beşinci uçuş görevleri icra edildi.
Haber Yayın Tarihi: 27.09.2019 01:37 Kaynak: İHA
MSB: "Doğal Kararlılık Harekatı kapsamında Hava Kuvvetleri Komutanlığımıza ait iki F-16 ile Suriye hava sahasında, Fırat'ın doğusunda dördüncü ve beşinci uçuş görevleri icra edildi." - ANKARA
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın BM'de anlattığı Güvenli Bölge planının ayrıntıları ortaya çıktı Kandilli Rasathanesi Müdürü Haluk Özener: Gitgide sona yaklaştığımızı söyleyebilirim Son dakika: Kandilli Rasathanesi'nden açıklama yapılırken canlı yayında deprem oldu Figen Yüksekdağ'dan hakkında verilen ikinci tutuklama kararına tepki: Çifte tutuklama kar etmez.