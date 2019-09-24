MSB: "Doğal Kararlılık Harekatı kapsamında iki F-16 ile bugün 14.00-16.00 arasında Suriye hava...
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MSB: "Doğal Kararlılık Harekatı kapsamında iki F-16 ile bugün 14.00-16.00 arasında Suriye hava sahasında Fırat'ın doğusunda uçuş icra edildi.
Haber Yayın Tarihi: 24.09.2019 04:40 Kaynak: AA
MSB: "Doğal Kararlılık Harekatı kapsamında iki F-16 ile bugün 14.00-16.00 arasında Suriye hava sahasında Fırat'ın doğusunda uçuş icra edildi."
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