Son Dakika Haberleri: MSB: "Doğal Kararlılık Harekatı kapsamında iki F-16 ile bugün 14.00-16.00 arasında Suriye hava...
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MSB: "Doğal Kararlılık Harekatı kapsamında iki F-16 ile bugün 14.00-16.00 arasında Suriye hava...

1 saat önce

MSB: "Doğal Kararlılık Harekatı kapsamında iki F-16 ile bugün 14.00-16.00 arasında Suriye hava sahasında Fırat'ın doğusunda uçuş icra edildi.

MSB:

MSB: "Doğal Kararlılık Harekatı kapsamında iki F-16 ile bugün 14.00-16.00 arasında Suriye hava sahasında Fırat'ın doğusunda uçuş icra edildi."

Suriye, Fırat, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.09.2019 04:40 Kaynak: AA
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