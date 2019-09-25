Son Dakika Haberleri: MSB: "Doğal Kararlılık Harekatı kapsamında iki F-16 ile bugün 10.00-12.00 arasında Suriye hava...
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MSB: "Doğal Kararlılık Harekatı kapsamında iki F-16 ile bugün 10.00-12.00 arasında Suriye hava...

1 saat önce

MSB: "Doğal Kararlılık Harekatı kapsamında iki F-16 ile bugün 10.00-12.00 arasında Suriye hava sahasında Fırat'ın doğusunda uçuş icra edildi.

MSB:

MSB: "Doğal Kararlılık Harekatı kapsamında iki F-16 ile bugün 10.00-12.00 arasında Suriye hava sahasında Fırat'ın doğusunda uçuş icra edildi."

Suriye, Fırat, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.09.2019 12:38 Kaynak: AA
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