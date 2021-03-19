MSB: Doğu Akdeniz'de ABD ile geçiş eğitimleri gerçekleştiriliyor - Son Dakika

MSB: Doğu Akdeniz'de ABD ile geçiş eğitimleri gerçekleştiriliyor
19.03.2021 10:01
MSB: Doğu Akdeniz'de ABD ile geçiş eğitimleri gerçekleştiriliyorMİLLİ Savunma Bakanlığı, TCG Gemlik fırkateyninin, Doğu Akdeniz'de ABD'ye ait uçak gemisi görev grubu ile geçiş eğitimleri gerçekleştirdiğini duyurdu.
MSB: Doğu Akdeniz'de ABD ile geçiş eğitimleri gerçekleştiriliyor
MİLLİ Savunma Bakanlığı, TCG Gemlik fırkateyninin, Doğu Akdeniz'de ABD'ye ait uçak gemisi görev grubu ile geçiş eğitimleri gerçekleştirdiğini duyurdu.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Doğu Akdeniz'de müttefiklerimiz ile ortak eğitimlere ve yakın iş birliğine devam edilmektedir. TCG Gemlik fırkateynimiz, Doğu Akdeniz'de ABD'ye ait USS DWIGHT D. EISENHOWER uçak gemisi görev grubu ile geçiş eğitimleri gerçekleştiriyor. USS DWIGHT D. EISENHOWER uçak gemisi görev grubu ile 15 Mart'ta başlayan geçiş eğitimleri bugün de devam edecek" denildi.
ANKARA,
Son Dakika ATV'nin 'Akıncı' dizisindeki cezaevi sahnesi, Adalet Bakanlığı'nda büyük rahatsızlığa neden oldu Alex de Souza'dan büyük sürpriz! Antrenörlük kariyeri resmen başlıyor Spor camiasını buluşturan düğün! Ersin Düzen ve Seyhan Şaşko evlendi Meteoroloji'den kar ve kuvvetli yağmur uyarısı Canlı yayında 'arkadaşının kocasına yürüme' kavgası! Arto'yla tartışan Seren Serengil stüdyoyu terk etti UEFA Avrupa Ligi'nde insanlık dışı faul! Talihsiz kalecinin son hali korkuttu Vekilliği düşürülen HDP'li Gergerlioğlu: Anayasa Mahkemesi karar verene kadar Meclis'ten çıkmıyorum Meksika ve Iğdır'ın ortak geleneği: Ölüler Bayramı