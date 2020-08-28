MSB: Doğu Akdeniz'de deniz eğitimleri icra edildi - Son Dakika

MİLLİ Savunma Bakanlığı, TCG Sancaktar ile Deniz Harp Okulu 3'üncü sınıf öğrencilerinin, Oruç Reis araştırma gemisine refakat eden TCG Gelibolu ile Doğu Akdeniz'de deniz eğitimleri icra ettiğini açıkladı.

Bakanlığın Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "TCG Sancaktar ile açık deniz eğitimlerine katılan Deniz Harp Okulu 3'üncü sınıf öğrencileri, 27 Ağustos 2020 tarihinde Oruç Reis araştırma gemimize refakat eden TCG Gelibolu ve 1 deniz karakol uçağı ile Doğu Akdeniz'de deniz eğitimleri icra etmiştir" denildi.