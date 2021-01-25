Üye Girişi
MSB: Doğu Akdeniz'de eğitim görevi icra edildi - Son Dakika

MSB: Doğu Akdeniz'de eğitim görevi icra edildi

25.01.2021 15:24

MSB: Doğu Akdeniz'de eğitim görevi icra edildiMİLLİ Savunma Bakanlığı, F-16, F4-E 2020 jet uçakları ile CN-235 CASA, E7-T (HİK) ve KC-135R havadan yakıt ikmal uçaklarının Doğu Akdeniz'de eğitim görevi icra ettiğini duyurdu.

MSB: Doğu Akdeniz'de eğitim görevi icra edildi

MİLLİ Savunma Bakanlığı, F-16, F4-E 2020 jet uçakları ile CN-235 CASA, E7-T (HİK) ve KC-135R havadan yakıt ikmal uçaklarının Doğu Akdeniz'de eğitim görevi icra ettiğini duyurdu.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Hava Kuvvetleri Komutanlığımıza bağlı üslerimizden havalanan F-16, F4-E 2020 jet uçakları ile CN-235 CASA, E7-T ve KC-135R havadan yakıt ikmal uçaklarımız, Doğu Akdeniz'de eğitim görevi icra etti" denildi.

MSB: Doğu Akdeniz'de eğitim görevi icra edildi
MSB: Doğu Akdeniz'de eğitim görevi icra edildi
MSB: Doğu Akdeniz'de eğitim görevi icra edildi
MSB: Doğu Akdeniz'de eğitim görevi icra edildi
MSB: Doğu Akdeniz'de eğitim görevi icra edildi
YORUMLAR
500
Tarım ve jeotermal alanında pilot üniversite KAEÜ'de sera çalışmaları Tarım ve jeotermal alanında pilot üniversite KAEÜ'de sera çalışmaları Anadolu Mektebi Yazar Okumaları 'Mustafa Kutlu' paneli gerçekleştirildi Anadolu Mektebi Yazar Okumaları 'Mustafa Kutlu' paneli gerçekleştirildi Okçuluk: Salon Avrupa Şampiyonası Okçuluk: Salon Avrupa Şampiyonası

Doğu Akdeniz, Milli, İcra, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel MSB: Doğu Akdeniz'de eğitim görevi icra edildi - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
16:12 7 yavrunun öldürülen annelerinin başucundaki umutsuz bekleyişi!
16:10 Ses Kocaeli gazetesinin sahibi Güngör Arslan'a silahlı saldırı!
15:58 Migros işçisi Gülabi Aksu için Cumhurbaşkanlığı da devrede: Kendisine ulaştık, dayanışma içinde olalım!
15:47 Enerji Bakanı'ndan Kılıçdaroğlu'na "fatura" çıkışı: Gözünün yaşına bakılmaz, elektriği kesilir!
15:37 Resmi Gazete'de yayımlandı: Binalarda yenilenebilir enerji kaynakları kullanma zorunluluğu 1 Ocak 2023'te başlıyor!
15:35 ABD Başkan Yardımcısı Harris: Ukrayna'nın işgali halinde Rusya'ya büyük ve eşi görülmemiş ekonomik bedel ödeteceğiz
15:29 Gerilim artıyor! Putin'in denetiminde gerçekleşen nükleer tatbikat başladı!
15:24 Süper Lig'de tarihi gün! Teknik direktör Adem Büyük, Antalyaspor maçında kendini oyuna aldı
15:22 Günlerdir her yerde aranıyordu! Ünlü oyuncu ölü bulundu, eşi yıkıldı
15:03 Beylikdüzü'nde yabancı uyruklu kadın 3 yaşındaki oğlunu öldürdü
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.02.2022 16:17:40. #1.13#
SON DAKİKA: MSB: Doğu Akdeniz'de eğitim görevi icra edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement