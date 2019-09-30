MSB: "Doğu Akdeniz'de faaliyetlerine devam eden Fatih sondaj ve Oruçreis araştırma gemilerimize...
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MSB: "Doğu Akdeniz'de faaliyetlerine devam eden Fatih sondaj ve Oruçreis araştırma gemilerimize deniz karakol uçakları ve İHA'ların eşliğinde Deniz Kuvvetlerimize ait unsurlar refakat görevini sürdürüyor.
Haber Yayın Tarihi: 30.09.2019 01:01 Kaynak: İHA
MSB: " Doğu Akdeniz'de faaliyetlerine devam eden Fatih sondaj ve Oruçreis araştırma gemilerimize deniz karakol uçakları ve İHA'ların eşliğinde Deniz Kuvvetlerimize ait unsurlar refakat görevini sürdürüyor." - ANKARA
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