MSB: "Doğu Akdeniz'de FATİH ve YAVUZ sondaj platformlarımıza, Deniz Kuvvetlerimize ait TCG ORUÇREİS...
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MSB: "Doğu Akdeniz'de FATİH ve YAVUZ sondaj platformlarımıza, Deniz Kuvvetlerimize ait TCG ORUÇREİS ve TCG GAZİANTEP fırkateynlerimiz, denizaltılarımız, hücum botlarımız, korvetlerimiz, İHA'larımız ve Deniz Karakol uçaklarımız refakat görevine kesintisiz devam ediyor.
Haber Yayın Tarihi: 04.10.2019 04:52 Kaynak: İHA
MSB: " Doğu Akdeniz'de FATİH ve YAVUZ sondaj platformlarımıza, Deniz Kuvvetlerimize ait TCG ORUÇREİS ve TCG GAZİANTEP fırkateynlerimiz, denizaltılarımız, hücum botlarımız, korvetlerimiz, İHA'larımız ve Deniz Karakol uçaklarımız refakat görevine kesintisiz devam ediyor." - ANKARA
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