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MSB: "Doğu Akdeniz'de Fransız fırkateyni ile geçiş eğitimleri icra edildi"
6 saat önce
Milli Savunma Bakanlığı Akdeniz Kalkanı Harekatı'nda görevli Gökçeada fırkateyni ve Fransız Surcouf fırkateyni arasında Doğu Akdeniz'de 'Geçiş Eğitimleri' icra edildiğini bildirdi.
Haber Yayın Tarihi: 21.01.2020 02:39 Kaynak: İHA
Milli Savunma Bakanlığı Akdeniz Kalkanı Harekatı'nda görevli Gökçeada fırkateyni ve Fransız Surcouf fırkateyni arasında Doğu Akdeniz'de 'Geçiş Eğitimleri' icra edildiğini bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Akdeniz Kalkanı Harekatı'nda görevli TCG GÖKÇEADA fırkateynimiz ile Mersin liman ziyareti icra eden Fransız fırkateyni FS SURCOUF arasında Doğu Akdeniz'de 'Geçiş Eğitimleri' icra edildi." - ANKARA
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