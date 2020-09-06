MSB: Doğu Akdeniz'de hukuksuzluğa ve kabadayılığa izin verilmeyecek - Son Dakika

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Doğu Akdeniz'deki yetki alanlarında çalışmalarını sürdüren 'Oruç Reis' araştırma gemisine refakat ve koruma görevinin kararlılıkla sürdüğünü, bölgede hiçbir hukuksuzluğa ve kabadayılığa izin verilmeyeceğini bildirdi.

Bakanlığın Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Güçlü, kararlı ve muktedir Deniz Kuvvetlerimize ait fırkateyn ve korvetler, Doğu Akdeniz'deki yetki alanlarımızda çalışmalarını sürdüren Oruç Reis araştırma gemisine refakat/koruma görevini kararlılıkla sürdürüyor. Bölgede hiçbir hukuksuzluğa ve kabadayılığa izin verilmeyecek" denildi.