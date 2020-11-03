Son Dakika › 3. Sayfa › - MSB: 'Doğu Akdeniz'de, Türk Deniz Kuvvetleri Türkiye Bayrağı unsurları ile ABD, Pakistan ve NATO Daimi Deniz Görev Grubu-2'de görevli Bulgaristan,... - Son Dakika

Binali Yıldırım Karabağ'ın kalbi olan Şuşa kentini sordu, Aliyev neşeyle cevap verdi: Bir nefes kadar yakınız

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