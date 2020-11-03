- MSB: "Doğu Akdeniz'de, Türk Deniz Kuvvetleri Türkiye Bayrağı unsurları ile ABD, Pakistan ve NATO Daimi Deniz Görev Grubu-2'de görevli Bulgaristan,... - Son Dakika

- MSB: "Doğu Akdeniz'de, Türk Deniz Kuvvetleri Türkiye Bayrağı unsurları ile ABD, Pakistan ve NATO Daimi Deniz Görev Grubu-2'de görevli Bulgaristan,...
03.11.2020 11:52
- MSB: "Doğu Akdeniz'de, Türk Deniz Kuvvetleri Türkiye Bayrağı unsurları ile ABD, Pakistan ve NATO Daimi Deniz Görev Grubu-2'de görevli Bulgaristan, İspanya, Romanya gemilerinin katılımı ile icra edilen MAVİ BALİNA-2020 Davet Tatbikatı planlandığı gibi başarıyla devam ediyor.
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