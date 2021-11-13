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MSB, Doğu Akdeniz- 2021 Davet Tatbikatı'nın başarıyla gerçekleştirildiğini duyurdu - Son Dakika

MSB, Doğu Akdeniz- 2021 Davet Tatbikatı'nın başarıyla gerçekleştirildiğini duyurdu

13.11.2021 15:52

- MSB, Doğu Akdeniz- 2021 Davet Tatbikatı'nın başarıyla gerçekleştirildiğini duyurdu Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Deniz Kuvvetlerince 2 yılda bir gerçekleştirilen Doğu Akdeniz-2021 Davet Tatbikatı'nın başarıyla gerçekleştirildiğini duyurdu.

- MSB, Doğu Akdeniz- 2021 Davet Tatbikatı'nın başarıyla gerçekleştirildiğini duyurdu

ANKARA - Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Deniz Kuvvetlerince 2 yılda bir gerçekleştirilen Doğu Akdeniz-2021 Davet Tatbikatı'nın başarıyla gerçekleştirildiğini duyurdu.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Deniz Kuvvetlerince 2 yılda bir gerçekleştirilen Doğu Akdeniz- 2021 Davet Tatbikatı'nın başarıyla gerçekleştirildiğini bildirdi. Tatbikatla ilgili görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşan MSB, şu ifadelere yer verdi:

"Deniz Kuvvetlerimizin 2 yılda bir icra ettiği Doğu Akdeniz- 2021 Davet Tatbikatı, NATO Daimi Deniz Görev

Grubu-2 ve NATO Daimi Mayın Karşı Tedbirleri Deniz Görev Grubu-2 unsurlarının katılımı ile Doğu Akdeniz'de geniş alanda başarıyla gerçekleştirildi.

MSB, Doğu Akdeniz- 2021 Davet Tatbikatı'nın başarıyla gerçekleştirildiğini duyurdu
MSB, Doğu Akdeniz- 2021 Davet Tatbikatı'nın başarıyla gerçekleştirildiğini duyurdu
MSB, Doğu Akdeniz- 2021 Davet Tatbikatı'nın başarıyla gerçekleştirildiğini duyurdu
MSB, Doğu Akdeniz- 2021 Davet Tatbikatı'nın başarıyla gerçekleştirildiğini duyurdu

Milli Savunma Bakanlığı, Doğu Akdeniz, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa MSB, Doğu Akdeniz- 2021 Davet Tatbikatı'nın başarıyla gerçekleştirildiğini duyurdu - Son Dakika


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SON DAKİKA: MSB, Doğu Akdeniz- 2021 Davet Tatbikatı'nın başarıyla gerçekleştirildiğini duyurdu - Son Dakika
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