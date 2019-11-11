Son Dakika Haberleri: MSB: " Dördüncü ortak kara devriyesi tamamlandı"
Son Dakika Güncel MSB: ' Dördüncü ortak kara devriyesi tamamlandı'

MSB: " Dördüncü ortak kara devriyesi tamamlandı"

6 saat önce

Milli Savunma Bakanlığı Fırat'ın doğusundaki Derbesiye bölgesinde dördüncü ortak kara devriyesinin planlandığı gibi tamamlandığını bildirdi.

MSB:

Milli Savunma Bakanlığı Fırat'ın doğusundaki Derbesiye bölgesinde dördüncü ortak kara devriyesinin planlandığı gibi tamamlandığını bildirdi.


Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:


"Fırat'ın doğusundaki Derbesiye bölgesinde, Türk ve Rus askeri unsurlarının, dörder araç ve İHA'larla iştirak ettiği dördüncü ortak kara devriyesi planlandığı gibi tamamlandı." - ANKARA

Fırat, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.11.2019 02:53 Kaynak: İHA
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