MSB: " Dördüncü ortak kara devriyesi tamamlandı"
6 saat önce
Milli Savunma Bakanlığı Fırat'ın doğusundaki Derbesiye bölgesinde dördüncü ortak kara devriyesinin planlandığı gibi tamamlandığını bildirdi.
Haber Yayın Tarihi: 11.11.2019 03:00 Kaynak: İHA
Milli Savunma Bakanlığı Fırat'ın doğusundaki Derbesiye bölgesinde dördüncü ortak kara devriyesinin planlandığı gibi tamamlandığını bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Fırat'ın doğusundaki Derbesiye bölgesinde, Türk ve Rus askeri unsurlarının, dörder araç ve İHA'larla iştirak ettiği dördüncü ortak kara devriyesi planlandığı gibi tamamlandı."
(Mehmet Kalay/İHA)
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