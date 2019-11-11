Son Dakika Haberleri: MSB: " Dördüncü ortak kara devriyesi tamamlandı"
Son Dakika Güncel MSB: ' Dördüncü ortak kara devriyesi tamamlandı'

MSB: " Dördüncü ortak kara devriyesi tamamlandı"

6 saat önce

Milli Savunma Bakanlığı Fırat'ın doğusundaki Derbesiye bölgesinde dördüncü ortak kara devriyesinin planlandığı gibi tamamlandığını bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığı Fırat'ın doğusundaki Derbesiye bölgesinde dördüncü ortak kara devriyesinin planlandığı gibi tamamlandığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Fırat'ın doğusundaki Derbesiye bölgesinde, Türk ve Rus askeri unsurlarının, dörder araç ve İHA'larla iştirak ettiği dördüncü ortak kara devriyesi planlandığı gibi tamamlandı."

(Mehmet Kalay/İHA)

MSB: Dördüncü ortak kara devriyesi tamamlandı

Fırat, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.11.2019 03:00 Kaynak: İHA
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