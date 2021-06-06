Milli Savunma Bakanlığı, "Terör örgütlerinin gerçek yüzü görülmeli, dost ve müttefik ülkeler PKK/KCK/ YPG'ye başta silah ve mühimmat olmak üzere desteğini kesmelidir" dedi.

Milli Savunma Bakanlığınca yapılan yazılı açıklamada, "Hiç bir kutsalı olmayan, ipini tutanların istek ve arzusuyla kaos üreten ve kan döken PKK/KCK/YPG terör örgütü, Peşmerge güçlerine haince saldırarak bölgenin barışı, huzuru ve istikrarı önündeki en büyük engel olduğunu bir kez daha göstermiştir. PKK/KCK/YPG terör örgütünün bu alçak saldırısı, amacının asla ve asla Kürtleri korumak olmadığının ve onların temsilcisi olamayacağının açık kanıtıdır. PKK/KCK/YPG terör örgütünün gerçek yüzü görülmeli ve özellikle dost ve müttefik ülkeler PKK/KCK/YPG'ye başta silah ve mühimmat olmak üzere desteğini kesmelidir" ifadeleri kullanıldı.

Açıklamanın devamında, "Türkiye bölgemize huzursuzluk, istikrarsızlık, kan ve gözyaşından başka bir şey getirmeyen bu hain ve eli kanlı terör örgütünü tamamen bitirmeye, mücadelesine en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar devam etmeye kararlıdır ve bu konuda komşularıyla iş birliğine hazırdır. Her zaman olduğu gibi komşularımızın toprak bütünlüğü ve egemenliğine saygılı olarak terörle mücadelesinde Iraklı kardeşlerimizin daima yanındayız ve onlara desteğe hazırız. Bu vesile ile PKK/KCK/YPG terör örgütünün hain saldırısında hayatını kaybeden Iraklı kardeşlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyoruz" ifadelerine yer verdi.

(Musa Erdoğan/ İHA)