Son Dakika Haberleri: MSB: "Dün icra edilen hava harekatları ile yurt içinde 11, sınır ötesinde 13 olmak üzere PKK'lı 24...
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MSB: "Dün icra edilen hava harekatları ile yurt içinde 11, sınır ötesinde 13 olmak üzere PKK'lı 24...

35 dakika önce

MSB: "Dün icra edilen hava harekatları ile yurt içinde 11, sınır ötesinde 13 olmak üzere PKK'lı 24 terörist etkisiz hale getirildi.

MSB:

MSB: "Dün icra edilen hava harekatları ile yurt içinde 11, sınır ötesinde 13 olmak üzere PKK'lı 24 terörist etkisiz hale getirildi."

PKK, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.08.2019 11:58 Kaynak: AA
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Teröristler hendekleri terk ediyor
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