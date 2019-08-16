MSB: "Dün Şanlıurfa'da kurulan harekat merkezinde koordine faaliyetlerini tamamlayan ABD Avrupa...
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MSB: "Dün Şanlıurfa'da kurulan harekat merkezinde koordine faaliyetlerini tamamlayan ABD Avrupa Kuvvetleri Komutan Yardımcısı Korg. Twitty başkanlığındaki ABD askeri heyeti, bugün temaslarda bulunmak üzere Genelkurmay Başkanlığı Karargahını ziyaret etmiştir.
Haber Yayın Tarihi: 16.08.2019 11:01 Kaynak: İHA
MSB: "Dün Şanlıurfa
'da kurulan harekat merkezinde koordine faaliyetlerini tamamlayan ABD Avrupa
Kuvvetleri Komutan Yardımcısı Korg. Twitty başkanlığındaki ABD askeri heyeti, bugün temaslarda bulunmak üzere Genelkurmay Başkanlığı
Karargahını ziyaret etmiştir." - ANKARA
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