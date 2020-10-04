MSB: "Düşük süratli hedeflere taarruz ve koruma görevi başarıyla icra edildi" - Son Dakika

MSB: "Düşük süratli hedeflere taarruz ve koruma görevi başarıyla icra edildi"
Milli Savunma Bakanlığı (MSB) düşük süratli hedeflere taarruz ve koruma görevinin başarıyla icra edildiğini bildirdi.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB) düşük süratli hedeflere taarruz ve koruma görevinin başarıyla icra edildiğini bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Parolamız tam isabet. 1'inci Ana Jet Üs Komutanlığımız tarafından, üç F-16 ve bir CN-235 CASA uçağı ile düşük süratli hedeflere taarruz ve koruma görevi başarıyla icra edildi." ifadelerine yer verildi.
Politika, Son Dakika
Haber Yayın Tarihi: 04.10.2020 17:31 - Kaynak: AA
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