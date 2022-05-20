MSB duyurdu: Barış Pınarı bölgesinde 5 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika
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MSB duyurdu: Barış Pınarı bölgesinde 5 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

20.05.2022 11:21

MSB duyurdu: Barış Pınarı bölgesinde 5 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesine yönelik saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 5 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

MSB duyurdu: Barış Pınarı bölgesinde 5 PKK/ YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

ANKARA (İHA)- Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesine yönelik saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 5 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Milli Savunma Bakanlığı yaptığı duyuruda şu ifadelere yer verdi:

"Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyindeki teröristlere yönelik önleyici operasyonlara devam ediyor.

Barış Pınarı bölgesine yönelik saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 5 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi."

MSB duyurdu: Barış Pınarı bölgesinde 5 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
MSB duyurdu: Barış Pınarı bölgesinde 5 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
MSB duyurdu: Barış Pınarı bölgesinde 5 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
MSB duyurdu: Barış Pınarı bölgesinde 5 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

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Kaynak: İHA

Milli Savunma Bakanlığı, Saldırı, YPG, PKK, Genel, Son Dakika

Son Dakika Genel MSB duyurdu: Barış Pınarı bölgesinde 5 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika


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