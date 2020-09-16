MSB duyurdu, Binbaşı Covid-19'a yenik düştü - Son Dakika

Milli Savunma Bakanlığı, Kayseri 12. Hava Ulaştırma Üs Komutanlığı'nda görev yapan Binbaşı Halil İbrahim Kaya'nın Covid-19 nedeniyle hayatını kaybettiğini duyurdu.
Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Kayseri'deki 12'nci Hava Ulaştırma Üs K.lığında görevli mesai arkadaşımız Bnb. Halil İbrahim Kaya, #COVID19 tedavisi gördüğü hastanede maalesef kurtarılamayarak vefat etmiştir. Mesai arkadaşımıza Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı dileriz. Başımız sağ olsun." ifadesine yer verildi.
(İHA)
Haber Yayın Tarihi: 16.09.2020 10:27 - Kaynak: İHA
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