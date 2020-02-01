MSB duyurdu, Vuhan'daki Türkler tahliye edildi - Son Dakika

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MSB duyurdu, Vuhan'daki Türkler tahliye edildi
6 saat önce
Milli Savunma Bakanlığı: "Türk ve dost ülke vatandaşlarını sağlık Bakanlığı personelinin gözetiminde güvenli şekilde teslim alan uçağımız dönüş için Çin'in Vuhan kentinden havalandı.
Haber Yayın Tarihi: 01.02.2020 08:50 Kaynak: İHA
Milli Savunma Bakanlığı: "Türk ve dost ülke vatandaşlarını sağlık Bakanlığı personelinin gözetiminde güvenli şekilde teslim alan uçağımız dönüş için Çin'in Vuhan kentinden havalandı. "
(İHA)
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