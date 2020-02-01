MSB duyurdu, Vuhan'daki Türkler tahliye edildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel MSB duyurdu, Vuhan'daki Türkler tahliye edildi - Son Dakika

MSB duyurdu, Vuhan'daki Türkler tahliye edildi

6 saat önce

Milli Savunma Bakanlığı: "Türk ve dost ülke vatandaşlarını sağlık Bakanlığı personelinin gözetiminde güvenli şekilde teslim alan uçağımız dönüş için Çin'in Vuhan kentinden havalandı.

MSB duyurdu, Vuhan'daki Türkler tahliye edildi, System.String[]

Milli Savunma Bakanlığı: "Türk ve dost ülke vatandaşlarını sağlık Bakanlığı personelinin gözetiminde güvenli şekilde teslim alan uçağımız dönüş için Çin'in Vuhan kentinden havalandı. "

(İHA)

Wuhan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.02.2020 08:50 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

TSK üniformalarında yeni dönem başladı! Harici kıyafette şapka yerine bere dönemi
Türk bayrağı yırtan Yunan vekile Azerbaycan'dan tepki: O parmakları kırarız Araç sahiplerine önemli uyarı: Muayene randevusu için ücret isteyenlere kanmayın Erdoğan'ın imzasıyla Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne Burhan Ersoy atandı

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.02.2020 15:18:56. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: MSB duyurdu, Vuhan'daki Türkler tahliye edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]