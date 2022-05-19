MSB duyurdu: Zeytin Dalı bölgesinde havan saldırısında yaralanan asker şehit oldu - Son Dakika
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MSB duyurdu: Zeytin Dalı bölgesinde havan saldırısında yaralanan asker şehit oldu

19.05.2022 11:24

Milli Savunma Bakanlığı, 13 Mayıs'ta Zeytin Dalı harekat bölgesinde teröristlerin havan saldırısı sonucu yaralanan Piyade Uzman Onbaşı Haydar Şenel'in, hastanede şehit olduğunu duyurdu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Zeytin Dalı Harekat Bölgesinde, 13 Mayıs 2022 tarihinde teröristlerce yapılan havan saldırısı sonucu yaralanarak hastanede tedavi altına alınan Piyade Uzman Onbaşı Haydar Şenel, tedavi gördüğü hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak 19 Mayıs 2022 tarihinde şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralı silah arkadaşımıza acil şifalar dileriz" denildi.

MSB: Zeytin Dalı bölgesinde havan saldırısında yaralanan asker şehit oldu

HULUSİ AKAR'DAN İLK MESAJ

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, şehit asker için başsağlığı mesajı yayımladı. Akar mesajında, "Kahraman silah arkadaşımız 19 Mayıs 2022 tarihinde şehit olmuştur. Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet; kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim" ifadelerini kullandı.

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Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel MSB duyurdu: Zeytin Dalı bölgesinde havan saldırısında yaralanan asker şehit oldu - Son Dakika


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