Son dakika... Suriye'nin kuzeyinde saldırı hazırlığındaki 10 terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika
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Son dakika... Suriye'nin kuzeyinde saldırı hazırlığındaki 10 terörist etkisiz hale getirildi

16.05.2022 14:07
Son dakika... Suriye'nin kuzeyinde saldırı hazırlığındaki 10 terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika habere göre Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı ve Zeytin Dalı harekat bölgelerinde saldırı hazırlığındaki 10 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.

Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı ve Zeytin Dalı harekat bölgelerinde saldırı hazırlığındaki 10 PKK/ YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimizin terörle mücadelesi gece gündüz, dağ bayır demeden kararlılıkla devam ediyor. Barış Pınarı ve Zeytin Dalı bölgelerine saldırı hazırlığında oldukları tespit edilen 10 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi." ifadelerine yer verildi.

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Zeytin Dalı, Saldırı, Suriye, PKK, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika... Suriye'nin kuzeyinde saldırı hazırlığındaki 10 terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika


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