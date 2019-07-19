MSB: Düzce'de 174 vatandaşımız kurtarıldı
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MİLLİ Savunma Bakanlığı, Düzce'de meydana gelen sel ve heyelan sonucu mahsur kalan 174 kişinin, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait helikopterler ile kurtarıldığını açıkladı.
Haber Yayın Tarihi: 19.07.2019 01:08 Kaynak: DHA
MİLLİ Savunma Bakanlığı, Düzce
'de meydana gelen sel ve heyelan sonucu mahsur kalan 174 kişinin, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait helikopterler ile kurtarıldığını açıkladı. Milli Savunma Bakanlığı
'nın Twitter
hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Düzce'nin Akçakoca
ve Cumayeri
ilçelerine bağlı köylerde sel baskını ve heyelanlar sonucu mahsur kalan vatandaşlarımızı tahliye çalışmaları devam ediyor. Vatandaşlarımızın tahliyesi için TSK
'ya ait helikopterlerle toplam 174 vatandaşımız kurtarılarak güvenli bölgelere tahliye edildi. Mahsur kalan Düzceli vatandaşlarımızın tahliye çalışmaları devam ediyor."
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